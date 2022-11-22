Автомобіль Volkswagen Caddy наїхав на хлопця, який з невідомих причин лежав посеред проїжджої частини

У селі Ганнопіль на Хмельниччині водій автомобіля Volkswagen Caddy наїхав на 19-річного юнака, який лежав на проїжджій частині. Внаслідок аварії хлопець отримав численні травми, його госпіталізували. Чому саме він лежав ввечері на дорозі, з'ясовує слідство.

Аварія сталась близько 20:30 у понеділок, 21 листопада. У селі Ганнопіль Шепетівського району 44-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy наїхав на 19-річного юнака, який лежав на проїжджій частині.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав численні травми та був госпіталізований до відділення анестезіології та інтенсивної терапії Славутської міської багатопрофільної лікарні», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Наразі невідомо, чому саме юнак лежав на дорозі та чи перебував він у стані алкогольного сп'яніння. Це з'ясує слідство.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.