Хмельницький суд призначив шість років тюрми 40-річному мотоциклісту, який спричинив смертельну ДТП. У жовтні 2019 року чоловік зіткнувся з автомобілем на перехресті, після чого мотоцикл відкинуло на 11-річну Софію Чорнобай, яка стояла на тротуарі. Дитина важко травмувалась і згодом померла у лікарні. Суд не лише призначив Сергію Владику ув'язнення, а й постановив сплатити 500 тис. грн моральної компенсації родичам загиблої.

Зазначимо, що аварія сталась 19 жовтня 2019 року. На перехресті вулиці Водопровідної та Старокостянтинівського шосе у Хмельницькому зіткнулись автомобіль Mercedes-Benz та мотоцикл BMW, внаслідок чого мотоцикл відкинуло на 11-річну пішохідку, яка була на тротуарі. Внаслідок аварії дитина отримала важкі травми. Її госпіталізували у стані травматичного шоку. Незважаючи на надану медичну допомогу, дитина померла в лікарні.

Пресс-служба хмельницької поліції спершу повідомляла, що аварію спричинив 69-річний громадянин Туреччини, який був за кермом автомобіля, бо він начебто не надав перевагу в русі мотоциклісту. Відомо, що згодом чоловік виїхав з України, його оголосили в міжнародний розшук.

За вчинення ДТП судили 40-річного Сергія Владика, який, як встановили слідчі, їхав з суттєвим перевищенням швидкості. «Водій мотоцикла BMW на швидкості 100 км/год (при дозволеній 50 км/год) зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz, що їхав у зустрічному напрямку і якраз виконував маневр повороту», – йдеться у повідомленні прес-служби апеляційного суду.

Суд першої інстанції визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначив мотоциклісту шість років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на три роки. Крім того, суд постановив стягнути з нього на користь потерпілих 33,7 тис. грн матеріальної компенсації та ще 500 тис. грн моральної шкоди.

Чоловік подав апеляцію, однак у середу, 16 листопада, Хмельницький апеляційний суд розглянув її та залишив без задоволення. Тож вирок набрав законної сили.