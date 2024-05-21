Теща депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексія Різника Оксана Лоневська подала в суд на міського голову Львова Андрія Садового, який виніс на розгляд депутатів Львівської міської ради питання про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури. У лютому 2024 року Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Оксани Лоневської та заборонив розглядати це питання на сесії, втім міська рада оскаржила цю ухвалу в апеляційному суді.

8 лютого 2024 року на розгляд депутатів Львівської міської ради винесли ухвалу про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури, авторкою якої є директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич. Ухвала пропонувала визначити виконавчий комітет та департамент архітектури та просторового розвитку спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, як це і було до травня 2023 року. Спершу таким органом було управління архітектури та урбаністики та його директор, який одноосібно видавав або відмовляв у видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво в межах Львівської громади. А з березня цим органом визначили департамент архітектури та просторового розвитку.

У пояснювальній записці до ухвали вказано, що більшість міських рад України визначили уповноваженим органом містобудування виконком, серед них, наприклад, Луцька, Яремчанська, Нікопольська та інші. У тих міськрадах, де уповноваженим органом визначили не виконком, таким органом є відповідний департамент, а не головний архітектор міста. Крім цього, до приєднання Брюховичів та Винників до Львівської ОТГ у цих міськрадах містобудівні умови погоджували саме члени виконавчого комітету. Однак 8 лютого з пропозицією доопрацювання це питання вилучили з порядку денного.

Як вказано в матеріалах справи, ще до розгляду цієї ухвали на сесії теща депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексія Різника Оксана Лоневська звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Андрія Садового, в якому просила визнати неправомірними дії Львівської міської ради та міського голови щодо включення до порядку денного 8 лютого питання про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури. 8 лютого суд відкрив провадження у справі та заборонив міській раді розглядати це питання на сесії того дня. При цьому, позивачка не пояснила, як саме це питання стосується конкретно її.

На думку Оксани Лоневської, чиї інтереси в суді представляє Олексій Різник, наведене пояснювальній записці обґрунтування щодо необхідності прийняття відповідної ухвали суперечить нормам Конституції та низці законів, зокрема про місцеве самоврядування, регулювання містобудівної діяльності, архітектурну діяльність, тому Андрій Садовий не мав права включати це питання до порядку денного. 14 травня Восьмий апеляційний адміністративний суд цю ухвалу про забезпечення позову скасував.

Нагадаємо, що виконавчий комітет ЛМР розглядав містобудівні умови та обмеження з 2016 року. У 2023 році за зверненням львів’янки Людмили Роюк Львівський окружний адміністративний суд позбавив виконавчий комітет Львівської міськради повноважень видавати містобудівні умови та обмеження на будівництво чи реконструкцію на території всієї ОТГ. Своє рішення суд мотивував тим, що такі дозволи має видавати управління архітектури та головний архітектор Львова. Зараз міська рада оскаржує рішення судів першої та апеляційної інстанцій у касації.

Прикметно, що в апеляції інтереси Людмили Роюк також захищав Олексій Різник. Більше про цю схему читайте у матеріалі ZAXID.NET.

Через рішення суду міська рада понад місяці не розглядала містобуди на виконкомі, а з жовтня відновила видачу МУО за наказом головного архітектора. Зараз же департамент архітектури одноосібно видає або відмовляє у видачі МУО. При цьому, головний архітектор Антон Коломєйцев на виконкомі повідомляє, які документи надійшли на розгляд департаменту.

Додамо, що Оксана Лоневська вже не вперше судиться з Львівською міськрадою. У вересні 2023 року вона через суд визнала протиправним рішення виконавчого комітету про відмову у видачі містобудівних умов і обмежень, що стосувались дозволу на реконструкцію котеджів у житлові квартири в Брюховичах. Тоді інтереси Оксани Лоневської в суді захищав інший депутат міськради Юрій Ломага.