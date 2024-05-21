У Львові та області очікується погіршення погоди

До кінця доби 21 травня та 22 травня синоптики прогнозують на Львівщині погіршення погоди. Місцями пройдуть грози з градом та шквалами.

За повідомленням Львівського гідрометцентру та ДСНС Львівщини, на Львівщині до кінця доби вівторка, 21 травня, та вдень середи, 22 травня, місцями грози, град, шквали 15-20 м/с.

22 травня нічна температура становитиме 10-15°, а денна 22-27° тепла. У Львові 11-13° вночі та 24-26° тепла вдень. Вітер південно-східного напрямку 9-14 м/с. До кінця тижня денна температура підніметься до 25-27 тепла, місцями пройдуть дощі.

Рятувальники закликають відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, а в разі небезпеки телефонувати на лінію «101».