Пасажирка автомобіля ВАЗ загинула на місці. Її тіло з автомобіля деблокували рятувальники

Неподалік Сатанова внаслідок зіткнення ВАЗ з мікроавтобусом загинула 54-річна жінка. Також у ДТП постраждали ще троє людей, це водій ВАЗ і два його пасажири. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET, загибла жінка була уродженкою села Мартинківці Сатанівської громади.

Аварія сталась близько 17:00 у неділю, 20 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини. На дорозі між селом Борщівка Городоцької громади та селом Зверхівці Сатанівської громади сталась аварія за участю автомобілів Volkswagen T5 та ВАЗ 2105.

«За викликом було спрямовано рятувальників 38-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події надзвичайники деблокували бездиханне тіло пасажирки автомобіля ВАЗ 2105 та відключили акумулятори батарей від живлення», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що також в аварії травмувався водій ВАЗ та два його пасажири, яким по 30 і 25 років. Їх доправили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.