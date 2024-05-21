Покинуту будівлю костелу вартістю 19 млн грн у селі Княже Золочівського району на Львівщині передали у комунальну власність громади. Як з’ясувалося, вона не перебувала у власності чи користуванні, не мала статусу пам’ятки, а римо-католики не планували відновлювати колишню святиню.

Руїни сторічного костелу стоять у центрі села Княже. Раніше в селі жили поляки, але теперішні мешканці, яких, за інформацією Вікіпедії, близько 400, мають свою греко-католицьку церкву, тож споруда костелу занепадає давно.

«1910 року у Княжому постала філіальна мурована каплиця завдяки зусиллям та коштам архієпископа Кароля Гриневецького, котрий після вигнання з Росії за непокору царській владі оселився в сусідніх Зозулях-Козаках на теренах парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Золочеві», – повідомляють на сторінці РКЦ.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків розповідає, що костел від 1980 року стоїть без даху.

Костел у селі Княже (фото прокуратури)

2021 року Золочівська міська рада взяла на облік будівлю костелу, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та опублікували в газеті оголошення про безгосподарне нерухоме майно – будівлю костелу орієнтовною загальною площею 158 м2. Однак через рік не зголосився ніхто, хто б міг претендувати на костел і не пред’явив своїх прав на нього.

Золочівська окружна прокуратура подала позов до суду для передачі будівлі у комунальну власність територіальної громади.

«Встановлено, що з дня взяття на облік міською радою безхазяйного нерухомого майна минуло більше року, права на нього протягом вказаного періоду будь-які особи не заявили. А отже таке майно підлягає передачі у комунальну власність територіальної громади. Мова йде про будівлю костелу, оціночна вартість якого становить 19 млн грн», – повідомили 21 травня у Львівській обласній прокуратурі.

Костел не є пам’яткою архітектури. Міська рада поки планів на нього не має.

«Наразі немає чітких планів. Я звертався до львівського архиєпископа РКЦ Мечислава Мокшицького, він зазначив, що не має якихось претензій чи планів на відновлення. Зараз головне завдання зареєструвати, бо воно безгосподарне, земля не відведена. Ми впорядкуємо документи, а тоді будемо приймати рішення», – зазначив ZAXID.NET Ігор Гриньків.

Село Княже розташоване у мальовничому місці, недалеко від траси Львів – Золочів, там є вісім ставів. Можливо, у майбутньому костел пристосують не для релігійних потреб, а для іншого призначення.

До слова, у 2019 році на аукціоні продали костел у Магерові. Ця споруда XVII століття, і вже після продажу її внесли до переліку об’єктів культурної спадщини, що накладає багато обмежень. Приватний власник безуспішно намагався скасувати через суд, проте без укладання охоронного договору він не може розпоряджатися своїм майном.