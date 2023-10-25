Занедбаний костел розташований у селищі Магерів, за 20 км від Рави-Руської

Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовився скасувати статус пам’ятки костелу XVII століття у селищі Магерів на Львівщині. Власник будівлі Сергій Соболь, який у 2019 році купив її на аукціоні, намагався оскаржити цей статус, адже тепер без укладання охоронного договору він не може розпоряджатися своїм майном.

Йдеться про костел Пресвятої Трійці XVII століття у селищі Магерів, за 20 км від пункту пропуску «Рава-Руська–Гребенне». Вперше Фонд держмайна виставив на продаж занедбані будівлі колишнього костелу ще у 2017 році. З того часу костел кілька разів намагались продати під час аукціонів, однак на торги зі стартовою ціною більше мільйона гривень ніхто не подавався.

У 2019 році Фонд державного майна таки продав костел на аукціоні за 30 тис. грн. Тоді будівлі загальною площею 565 м2 придбав підприємець із Дніпра Сергій Соболь, який не зміг пояснити, як саме буде використовувати костел.

Після проведення аукціону мешканка Магерова Оксана Кукурудза звернулась у департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА з проханням внести костел до реєстру об’єктів культурної спадщини. 20 жовтня Львівська ОДА звернулась до Фонду держмайна з проханням призупинити процес приватизації магерівського костелу у зв’язку із зверненням Оксани Кукурудзи.

«Костел не внесений до реєстру архітектурних пам'яток, бо в радянські часи його використовували як склад. Тут облаштували фабрику новорічних прикрас. Діяла філія львівського заводу "Полярон" – виготовляли деталі до танків», – розповідала Gazeta.ua Оксана Кукурудза.

Після досліджень історії костелу в червні 2020 року голова Львівської ОДА видав розпорядження, яким вніс його до Переліку об’єктів культурної спадщини, хоча ще в січні власник костелу Сергій Соболь зареєстрував за майном право власності. Через рік департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА надіслав Сергію Соболю листа про укладання охоронного договору, без якого він не зможе виконувати у будівлі жодних робіт.

Своєю чергою власник будівлі звернувся суд, аби оскаржити внесення до переліку пам’яток занедбаного костелу. В суді він повідомив, що на момент продажу не було відомо, що будівля є пам’яткою, а крім костелу він ще й придбав низку прибудованих приміщень, які не містять ознак пам’ятки.

Враховуючи обставини справи, 27 червня Львівський адміністративний адмінсуд в задоволенні позову, що стосувався скасування статусу пам’ятки, відмовив. 10 жовтня це рішення підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Цю постанову ще можна оскаржити в касації.

Зазначимо, що приватизація пам’яток культурної спадщини в Україні заборонена. Тому після внесення костелу до переліку об'єктів культурної спадщини, аукціон з продажу мали скасувати, а покупцю – повернути гроші.

Костел Пресвятої Трійці у Магерові збудували у 1595 році. У 1845 році костел повністю перебудували та освятили. Під час Першої світової війни храм суттєво постраждав, а у 1935 році костел відновили та заново освятили. Упродовж останніх десятиліть костел не діяв і фактично занепадав.