Комікс нью-йоркського художника Арта Шпіґельмана

Працівники Державної митної служби планували утилізували посилку з книжками, серед яких був графічний роман про Голокост «Маус. Сповідь уцілілого» американського автора коміксів Арта Шпіґельмана. Причиною стало те, що на обкладинці видання є свастика із зображенням кота, який нагадує Гітлера. Про це у понеділок, 20 травня, на своїй сторінці повідомила виконавча продюсерка та ведуча Громадського радіо Ана Море, яка й замовила книги з-за кордону. Вона отримала повідомлення від «Нової пошти» про те, що посилку з книжками неможливо розмитнити. Згодом, після розголосу в соцмережах, митні брокери погодилися розмитнити посилку.

«Під час вибіркового митного огляду встановили, що ваше замовлення містить заборонені для ввезення в Україну товари в міжнародних експрес-відправленнях NP Shopping (література з нацистською символікою). Розмитнити вантаж неможливо. Посилку утилізують. Також відсутня можливість повернути замовлення в інтернет-магазині», – повідомили у відділі обслуговування міжнародних послуг «Нової пошти». Однак прес-служба Держмитслужби розповіла ZAXID.NET, що посилку розмитнили приблизно за 15 хвилин і проблем не виникало.

Загалом Анна Море замовила чотири книги вартістю приблизно 100 доларів. У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що подібні проблеми виникли вперше.

«Ми вже неодноразово замовляли книжки, графічні романи та комікси саме в такий спосіб – з Amazon через "Нову пошту Глобал". Не було жодних проблем з доставкою. "Нова пошта" як в листуванні, так і на гарячій лінії, так і в публічних дописах пише, що "розбирається"», – розповіла Ана Море.

Вже 21 травня представники «Нової пошти» зателефонували Ані Море й повідомили, що Державна митна служба таки утилізувала посилку. Крім цього, Держмитслужба вважає книгу «пропагандою нацизму», за що є кримінальна відповідальність. «Нова пошта» зазначила, що готова повністю компенсувати вартість книг. Проте згодом компанія зазначила, що після тривалого спілкування з митними брокерами вони погодились внести книги в реєстр для розмитнення.

ZAXID.NET звернувся за коментарями до «Нової пошти» й Держмитслужби та очікує на відповідь.

В Україні комікс «Маус. Сповідь уцілілого» Арта Шпіґельмана вийшов 2020 року у видавництві «Видавництво». Комікс можна придбати у книгарнях та інтернет-магазинах. Директор видавництва Ілля Стронґовський у коментарі Громадському радіо розповів, що не зіштовхувався з проблемами через символіку на обкладинці.

«Я на правах співвидавця кажу, що за чотири роки було чотири видання "Мауса" українською в перекладі Ярослави Стріхи з двома різними версіями обкладинки. За цей час ми не отримали жодних претензій чи скарг на будь-що, пов'язане з цим виданням. До того ж попит на нього зберігається високим, наклад 2024 року завершується і ми готуємо додрук», – говорить Ілля Стронґовський.

Додамо, що «Маус. Сповідь уцілілого» нью-йоркського художника Арта Шпіґельмана вперше опублікували у США 1986 року. Комікс здобув Пулітцерівську премію. Сюжет графічного роману побудований як розмова Шпіґельмана з власним батьком про життя польських євреїв. Шпіґельман зобразив всіх персонажів у вигляді тварин.

Оновлено. Уже після виходу новини до редакції ZAXID.NET звернулась керівниця прес-служби Державної митної служби України Алевтина Топчієва і повідомили, що у вівторок, 21 травня, книжку все ж розмитнили. У коментарі ZAXID.NET Алевтина Топчієва заперечила звинувачення в спробі утилізації книжки, а також додала, що нічого не знає про відмову розмитнювати книжку.