Наразі цифра охочих долучитися до ЗСУ ув'язнених коливається

З моменту ухвалення закону про мобілізацію до ЗСУ ув’язнених чоловіків, понад 3000 осіб подали заяви на приєднання до Сил оборони в обмін на умовно-дострокове звільнення. Загалом в Україні можуть мобілізуватися приблизно 20 тис. засуджених, повідомила у вівторок, 21 травня, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телемарафону.

За словами Олени Висоцької, кількість засуджених, які висловили бажання мобілізуватися, приблизно відповідає попереднім прогнозам Мін’юсту. Посадовиця пояснила, що після ухвалення закону цифра охочих долучитися до ЗСУ буде коливатися.

«Більш як 3000 людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тис. людей, про яких ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що за попередніх опитувань близько 4500 виявили бажання», – повідомила Олена Висоцька.

Заступниця міністра зазначила, що закон про мобілізацію ув’язнених покладається виключно не бажання та мотивацію тих, кого раніше засудили. Заявки на приєднання до ЗСУ підписуються за контрактною формою та дозволяють отримати умовно-дострокове звільнення.

Олена Висоцька додала, що частина ув’язнених, які подали заяви, проходить ВЛК та знайомляться з командуванням. Щодо кожної ув’язненої людини командир має дати згоду, після чого матеріали про засудженого передають до суду.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада дозволила мобілізацію деяких категорій засуджених. Зазначається, що мобілізувати будуть тих засуджених, які добровільно погодилися захищати Україну. ZAXID.NET розповів деталі законопроекту у статті. Із повним текстом законопроекту про мобілізацію засуджених можна ознайомитися тут.