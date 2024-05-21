На вул. Горбачевського, 19 розташована вілла Захарієвича

Касаційний господарський суд Верховного Суду остаточно відмовив Львівській ОВА у передачі ділянки під скандальною віллою Захарієвича на вул. Горбачевського. Ділянка зареєстрована за Національною академією наук, вілла на цій землі належить до пам’яток архітектури, тому, на думку ОВА, ділянка під нею не може перебувати у власності НАН. Утім Верховний Суд позов ОВА відхилив.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,39 га на вул. Горбачевського, 19, де розташована триповерхова вілла 1929-1930 років, зведена за проектом бюро Карля Ольґерда Юраша, Євгена Червинського та Альфреда Захаревича. З 2013 року ділянка перебуває користуванні Карпатського відділення інституту геофізики Національної академії наук України. У 2019 року тут почали вирубувати дерева під будівництво 5-поверхівки на 20 квартир.

Мешканці району виступили проти будівництва, їх підтримала Львівська міськрада та запропонувала облаштувати там сквер, а для будівництва виділити іншу земельну ділянку. Виконком скасував видані містобудівні умови на будівництво житла, втім НАНУ відновила дію містобудів у Верховному Суді.

Згодом прокуратура за позовом Львівської ОВА звернулась в Господарський суд з вимогою забрати ділянку з користування Карпатського відділення інституту геофізики імені Субботіна та передати Львівській обласній державній адміністрації, оскільки спірна ділянка належить до земель історико-культурного призначення – на ній розташована пам’ятка архітектури місцевого значення, приватизована НАН.

9 листопада 2023 року Господарський суд відмовив Львівській обласній прокуратурі в задоволенні позову. Суд підтвердив, що землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності, тому порушень у тому, що ділянка на вул. Горбачевського, 19 зареєстрована за НАН, немає. Крім цього, суд наголосив, що прокуратура хоче фактично передати ділянку з державної в державну власність, що суперечить закону.

1 лютого 2024 року Західний апеляційний господарський суд залишив це рішення чинним. 18 квітня Верховний Суд підтвердив цю постанову в касації, остаточно залишивши ділянку в користуванні НАН.

Нагадаємо, навесні 2024 року Карпатське відділення інституту геофізики імені Серафима Субботіна почало реставрацію вілли на вул. Горбачевського, 19 із пристосуванням під адмінбудівлю інституту. У Львівській міськраді повідомили, що інститут має погоджену проектну документацію на реставрацію ще з 2016 року.