У четвер, 21 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Справою займається поліція. Мерія Львова звернулась до правоохоронців через незаконне захоплення тротуару на вулиці Героїв УПА. Допомогли немовляті. Львівські хірурги успішно прооперували новонароджену дівчинку із крижово-куприковою пухлиною. Уже працюють над відновленням. У Львівській міськраді вперше зібралась робоча група з відбудови музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Незвичні перегони. У Львові відбулися змагання серед моделей електромобілів, що працюють на водні.

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