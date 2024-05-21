У Львові відбулись перегони сконструйованих школярами водневих електромобілів
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 травня
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У четвер, 21 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Справою займається поліція. Мерія Львова звернулась до правоохоронців через незаконне захоплення тротуару на вулиці Героїв УПА.
- Допомогли немовляті. Львівські хірурги успішно прооперували новонароджену дівчинку із крижово-куприковою пухлиною.
- Уже працюють над відновленням. У Львівській міськраді вперше зібралась робоча група з відбудови музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.
- Незвичні перегони. У Львові відбулися змагання серед моделей електромобілів, що працюють на водні.
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