Міністерство молоді та спорту офіційно підтвердило, що Україна братиме участь в Олімпіаді-2024, що відбудеться у Парижі та інших містах Франції з 26 липня до 11 серпня. Про це заявили президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт та виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний на зустрічі з журналістами у понеділок, 20 травня.

У міністерстві зазначили, що ці ігри мають особливе значення для України, оскільки це «можливість показати світові нашу волю та силу духу». Цьогорічне гасло України на Олімпійських іграх: «The Will to Win» («Воля до Перемоги»).

«Цього разу для України Олімпіада – це насампред великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі», – йдеться у повідомленні відомства.

За даними Міністерства молоді та спорту, з початку повномасштабного російського вторгнення загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Також окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, серед них – 15 баз олімпійської підготовки. Попри це, українські спортсмени продовжують тренуватися та виборювати ліцензії на Олімпійські ігри. Наразі українські спортсмени отримали 99 ліцензій на участь в Олімпіаді-2024.

Тривалий час Україна офіційно не говорила про свою участь на Олімпіаді-2024, зокрема через участь на ній представників Росії та Білорусі. Торік у грудні Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді у нейтральному статусі. Водночас їм заборонили брати участь у церемонії відкриття Ігор.

У зв’язку з цим Національний олімпійський комітет та Міністерство спорту розробили та затвердили для українських атлетів рекомендації, як на Олімпійських іграх-2024 контактувати з російськими та білоруськими спортсменами. Зокрема українським спортсменам радять не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч та не розмовляти з «нейтральними» гравцями.

Додамо, у квітні Президент Франції Емманюель Макрон висловив пропозицію оголосити перемир’я у світових конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор. Президент Володимир Зеленський відхилив заклик французького колеги, заявивши, що це дасть «перевагу» Москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.