Дзюдоїст Міхаїл Ігольніков публічно хвалив навички Владіміра Путіна у дзюдо

Серед нібито нейтральних російських спортсменів, яких допустили на Олімпіаду 2024 виявились олімпійці, які відкрито підтримують російську війну проти України. Також до змагань можуть допустити чинних російських військових. Про це йдеться в спільному матеріалі аналітиків Molfar і журналістів 24 каналу.

Зокрема, до Олімпіади допустили борця вільного стилю Заура Угуєва, який пропагує війну та бере участь у мітингах на підтримку Путіна. Наприклад, у березні 2022 взяв участь у провоєнному мітингу в Москві. Також він брав участь в Іранських змаганнях у грудні 2023 року. Іран, як і Росія знаходиться під міжнародними санкціями через систематичні порушення прав людини, підтримку тероризму зокрема «Хезболи».

Борець вільного стилю у вазі до 57 кг Заур Угуєв

Також до Ігор вже допустили Владіслава Ларіна – російського тхеквондиста, Олімпійського чемпіона та чемпіона світу 2020 року. Ларін — спортсмен із ЦСКА (центральний спортивний клуб армії, – ред.). На сайті ЦСКА розміщено його біографію та фото з Сєргєєм Шойгу. У 2017-2018 роках він відбував строкову службу у ЦСКА. Та саме цей армійський клуб платив йому доходи.

Сєргєй Шойгу і Владіслав Ларін

Окрім того, до змагань можуть допустити російських військових. Дзюдоїст Інал Тасоєв – чинний військовий РФ. Має звання прапорщика збройних сил РФ. Нагороджений медаллю «За укрєплєніє боєвого содружества».

Дзюдоїст Інал Тасоєв – чинний військовий РФ

Ще один дзюдоїст Міхаїл Ігольніков публічно хвалив навички Владіміра Путіна у дзюдо, має звання прапорщика збройних сил Росії. Нагороджений медаллю «За заслугі пєрєд отєчєством» ІІ ступеню. Належить до ЦСКА і брав участь у Всесвітніх воєнних іграх 2019 року. Також від ЦСКА отримував зарплатню.

Дзюдоїст Міхаїл Ігольніков публічно хвалив навички Владіміра Путіна у дзюдо

Наголошується, що участь цих «нейтральних» спортсменів ставить під сумнів основні принципи Олімпіади. Допускаючи росіян, які підтримали російську збройну агресію, їм надають не лише платформу для промоції війни, але й можливість заробітку.