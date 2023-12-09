В МЗС вважають, що члени виконкому МОК «несуть відповідальність за заохочення Росії та Білорусі до продовження збройної агресії проти України»

Міністерство закордонних справ України назвало помилковим рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам взяти участь в Олімпіаді 2024 року в нейтральному статусі. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, опублікованій у суботу, 9 грудня.

Зазначимо, що у п'ятницю, 8 грудня, МОК офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літніх Олімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі. Відповідне рішення затвердила виконавча рада організації.

Атлети з РФ та Білорусі зможуть виступати в Парижі лише як «нейтральні». Водночас забороняється використання державної символіки цих країн, як і участь у турнірах членів збройних сил двох держав.

Як пише МЗС, своїм рішенням МОК допустив до Олімпіади спортсменів, які беруть участь в агресії проти України, представляючи збройні сили своїх країн.

«Білоруські та особливо російські спортсмени доволі часто представляють спортивні організації, пов‘язані із збройними силами Російської Федерації. Частина із них перебуває на діючій російські військовій службі, частина із них носить на спортивній формі символи збройної агресії РФ проти України. МОК планує випустити на міжнародні спортивні арени спортсменів, які не лише симпатизують вбивствам українських жінок і дітей, але і, ймовірно, беруть безпосередню участь в цих страшних злочинах», – йдеться у заяві.

Міністерство зазначило, що члени виконкому МОК, які прийняли рішення допустити росіян і білорусів, «несуть відповідальність за заохочення Росії та Білорусі до продовження збройної агресії проти України».

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Міжнародний олімпійський комітет фактично дав Росії зелене світло на створення зброї на Олімпіаді. Немає сумнівів у тому, що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні.