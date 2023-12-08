Спортсмени зможуть виступати лише в особистих стартах

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустив спортсменів Росії та Білорусі до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором. Про це йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Олімпійські ігри-2024, лише 11 індивідуальних нейтральних спортсменів: вісім громадян Росії та троє – Білорусі. Спортсмени зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. Відбирати на Олімпіаду їх будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.

«Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях. Спортсмени, які мають контракт з російськими чи білоруськими військовими, чи службами національної безпеки, не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях», – йдеться у повідомленні.

На Олімпійських іграх-2024 також забороняють символіку Росії та Білорусі і не запрошуватимуть представників влади цих країн. МОК також додає, що наразі понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Олімпійські ігри-2024. Змагання відбуватимуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.