Ольга Харлан виступатиме на Олімпіаді-2024 у Парижі

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду-2024. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, посилаючись на листа МОК на адресу фехтувальниці.

У листі вказано, що фехтувальниця отримає автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у разі, якщо не зможе відібратися туди через відбіркову систему.

Таким чином, кваліфікація Харлан означає, що вона виступить на п'ятій поспіль Олімпіаді. На перших трьох Олімпійських іграх Харлан здобула чотири медалі: золото та срібло (в командному турнірі) та дві бронзи (в особистому). Водночас, до командного турніру українська команда шаблісток ще має відібратися.

Загалом ліцензія Харлан - 22-а для України на Олімпіаду-2024 і перша саме у фехтуванні – жоден з представників у цьому виді спорту ще не мав можливості відібратися на Ігри-2024, зазначає «Суспільне».

За словами Гутцайта, також триває робота зі зняття «чорної картки» для подальших змагань Ольги Харлан та недопущення аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

Рішення про надання Харлан автоматичної кваліфікації на Олімпіаду-2024 було ухвалене після скандальної дискваліфікації, яку вона отримала на чемпіонаті світу. Українська спортсменка перемогла нейтральну фехтувальницю з Росії Анну Смірнову, однак відмовилася від рукостискання з нею. Дискваліфікація Харлан триватиме 2 місяці, Україна її оскаржує.