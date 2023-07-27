Міністр молоді та спорту, а також очільник НОК України Вадим Гутцайт відреагував на скандал, що трапився на чемпіонаті світу з фехтування, в результаті якого шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з турніру. Про це Гутцайт розповів у четвер, 27 липня, на прес-конференції, присвяченій участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, повідомило «Суспільне».

Гутцайт стверджує, що Міжнародна федерація фехтування знала про позицію України щодо відмови від рукостискань з російськими фехтувальниками, однак у підсумку все одно до неї не прислухалася.

«Учора [26 липня] у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора була зустріч [української] федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили – це провокація спортсменки під нейтральним прапором», – сказав міністр молоді та спорту України.

«Ми бачили, що вона робила: конкретно провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, зробила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки спортсменів з фехтування, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль він [організаційний комітет], знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікували Ольгу після довгої перерви. Вони довго сперечалися», – додав він.

Гутцайт також звернув увагу, що судді вже присудили перемогу Харлан у бою з фехтувальницею із Росії, а рішення покарати українку дискваліфікацією ухвалили саме організатори чемпіонату світу.

«Знаю, що там збиралися і члени Виконкому, і ви бачили, що й судді були налаштовані позитивно, бо він [суддя] присудив Ользі перемогу. Але, на жаль, організатори витримали їхню [росіян] позицію, дали Ользі чорну картку та дискваліфікували», – наголосив Гутцайт.

Як повідомляв ZAXID.NET, українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після бою проти нейтральної фехтувальниці з Росії Анни Смірнової. Українка перемогла росіянку з рахунком 15:7, однак відмовилася потім від рукостискання, запропонувавши замість цього «стукнутися» зброєю як привітання. У відповідь росіянка вимагала дискваліфікувати українку.

Зрештою, українську фехтувальницю покарали дискваліфікацією за порушення пункту 4.6 регламенту змагань, який зобов'язує атлетів привітати один одного після завершення бою. Харлан отримала виключення зі змагань, а отже не може виступати на них упродовж наступних двох місяців. Федерація фехтування України вже підготувала апеляцію на рішення про дискваліфікацію Харлан.

Зазначимо, що Ольга Харлан вийшла на доріжку проти фехтувальниці з Росії на наступний день після того, як міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу щодо бойкоту змагань, де виступають спортсмени з Росії та Білорусі.