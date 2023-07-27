Українські спортсмени зможуть виступати на деяких змаганнях, де присутні спортсмени з РФ і Білорусі. Про це йдеться в наказі Міністерства молоді та спорту України.

Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси у нейтральному статусі відтепер дозволена.

В документі при цьому зазначається, що міністерство забороняє українським спортсменам виступати на змаганнях, «в яких беруть участь спортсмени, що представляють Російську Федерацію та або Республіку Білорусь під своїми національними прапорами».

Про ймовірну зміну наказу про заборону змагатися міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт говорив кількома днями раніше. Він зазначав, що це може статися після того, як Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду-2024 у статусі країн.​

26 липня Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.

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