Росія, Білорусь і Гватемала не будуть представлені на Олімпіаді під своїми прапорами

Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь. Про це у середу, 26 липня, повідомили в МОК.

Ці країни не будуть представлені на Олімпіаді під своїми прапорами, але це не означає, що російських або білоруських спортсменів не допустять до змагань. У заяві МОК сказано, що рішення про їх участь ухвалять згодом. Очікується, що його ухвалять на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Також запрошення на Олімпіаду-2024 не отримає також НОК Гватемали. Він був відсторонений ще у вересні 2022 року. Гватемалу виключили зі списку запрошених, оскільки наразі країну відсторонено від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність Національного олімпійського комітету країни.

Нагадаємо, російських і білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, які відбудуться в китайському Ханчжоу. Наголошується, що допущені росіяни та білоруси «не матимуть права на медалі».

Нагадаємо, раніше група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі. Зокрема, проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх виступили Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія.

Своєю чергою, МОК опублікував заяву, в якій припустив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором, оскільки ця концепція «добре себе добре зарекомендувала».