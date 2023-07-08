Очікується, що в Іграх візьмуть участь до 500 спортсменів з РФ та Білорусі

Російські та білоруські спортсмени зможуть взяти участь у літніх Азійських іграх-2023, які відбудуться у Китаї. Про це повідомляє «Суспільне. Спорт» з посиланням на Inside The Games.

За даними порталу, відповідне рішення вже схвалили організатори турніру. Очікується, що в Іграх візьмуть участь до 500 спортсменів з РФ та Білорусі. Водночас організатори виставили учасникам з РФ та Білорусі дві вимоги. По-перше, вони зможуть виступити на Іграх-2023 лише під нейтральним прапором.

По-друге, спортсмени із цих країн не зможуть претендувати на медалі.

При цьому журналісти зазначають, що участь росіян і білорусів в Азійських іграх може допомогти їм отримати кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо спортсменів із цих країн все ж таки допустять на Олімпіаду.

До слова, Азійські ігри відбуватимуться з 23 вересня до 8 жовтня. Олімпійський комітет Азії зробив запрошення на змагання для РФ та Білорусі ще у січні, коли МОК вперше зробив заяву про необхідність повернути спортсменів із цих країн на міжнародні турніри. Варто зазначити, що Росія та Білорусь офіційно поки що не були допущені на Олімпіаду-2024.