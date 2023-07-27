Українській спортсменці загрожувала дискваліфікація

Українка Ольга Харлан, яка перемогла росіянку Анну Смірнову на старті змагань чемпіонату світу з фехтування, відмовилася потиснути опонентці руку, натомість запропонувавши стукнутися шпагами. Росіянка через це вимагала дискваліфікувати українську спортсменку за неповагу. Згодом Ольгу Харлан таки дискваліфікували за порушення регламенту.

Як повідомило у четвер, 27 липня, «Суспільне. Спорт», українська фехтувальниця перемогла росіянку, яка виступала під нейтральним прапором, із рахунком 15:7. Після завершення поєдинку Ольга Харлан відмовилися потискати руку Анні Смірновій, яка підійшла до неї. Натомість спортсменка запропонувала стукнутися вістрями шабель, що обурило її опонентку.

Росіянка відмовилася від пропозиції Харлан, і українка покинула доріжку. Анна Смірнова звернулась до суддів із вимогою дискваліфікувати Ольгу Харлан через «прояв неповаги». За пунктом 4.6 регламенту Міжнародної федерації фехтування, фехтувальниці після завершення двобою мали б потиснути одна одній руки.

Анна Смірнова чекала на рішення організаторів на фехтувальній доріжці, сидячи на стільці майже годину після завершення сутички. Згодом до росіянки підійшов офіційний представник турніру, який, імовірно, попросив її покинути доріжку. Через кілька хвилин Смірнова пішла із сектору, а на доріжку запросили інших учасниць.

Російська фехтувальниця чекала на рішення суддів майже годину

За даними Tribuna із посиланням на журналіста Євроспорту Марка Аркарі, Ольгу Харлан таки дискваліфікували за порушення правил. Спочатку табло чемпіонату свідчило, що українська спортсменка пройшла у наступний раунд та позмагається з болгарською фехтувальницею Йоаною Ілієвою. Проте ім'я Ольги Харлан зникло з табло, а її суперниця автоматично пройшла у наступний раунд.

Зазначимо, поєдинок українки та росіянки став можливим після того, як міністерство молоді та спорту України у середу, 26 липня, дозволило українським спортсменам змагатися проти представників Росії та Білорусі, які виступають під нейтральним прапором. До цього українські фехтувальниці бойкотували змагання за участі росіянок та білорусок.