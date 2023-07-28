Міжнародна федерація Фехтування у п’ятницю, 28 липня, скасувала дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Таким чином, дискваліфікація українки, яка не потиснула руку росіянці Анні Смірновій під нейтральним прапором, діяла один день.

Як пише італійське видання la Repubblica, Вона мала право не тиснути руку Смірновій згідно з Covid-протоколом, який досі діє на турнірі. Федерація розцінила жест Харлан зі шпагою в кінці поєдинку як вітання.

Таким чином, Харлан зможе виступати в командному заліку на чемпіонаті світу в Мілані, який є вирішальним для відбору на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Рішення про призупинення дискваліфікації ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування, який має повноваження втручатися в положення, вже видані під час Кубку світу. Це рішення було ухвалено після того, як Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024.

Як повідомляв ZAXID.NET, українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після бою проти нейтральної фехтувальниці з Росії Анни Смірнової. Українка перемогла росіянку з рахунком 15:7, однак відмовилася потім від рукостискання, запропонувавши замість цього «стукнутися» зброєю як привітання. У відповідь росіянка вимагала дискваліфікувати українку.

Зрештою, українську фехтувальницю покарали дискваліфікацією за порушення пункту 4.6 регламенту змагань, який зобов'язує атлетів привітати один одного після завершення бою. Якби дискваліфікацію не призупинили, вона б тривала 60 днів.