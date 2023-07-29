Інцидент між українською шпажисткою Ольгою Харлан та росіянкою Анною Смирновою змусив FIE змінити правила

Міжнародна федерація фехтування (FIE) на фоні скандалу з українкою Ольгою Харлан скасувала обов’язковий потиск рук після поєдинку. Про це повідомляє La Republica.

Традиційний ритуал наприкінці матчу із фізичним контактом між атлетами замінять привітанням на відстані. Це дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони змагаються як нейтральні спортсмени.

Раніше відмова від рукостискання призводила до дискваліфікації спортсмена. Це сталося з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій після переможного поєдинку та виставила перед собою шаблю.

Смірнова подала протест і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. У результаті українку дискваліфікували, тому вона завершила боротьбу на індивідуальному ЧС та ризикувала пропустити командний турнір.

Пізніше стало відомо, що FIE призупинила відсторонення Харлан від командного ЧС, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 національні олімпійські комітети, окрім НОК Гватемали, Росії та Білорусі, взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.