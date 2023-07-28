Ольгу Харлан дискваліфікували після відмови тиснути руку російській суперниці

Ольга Харлан отримала дискваліфікацію, оскільки організатори змінили правила турніру і не попередили про це спортсменів. Про це розповіла головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад в коментарі Суспільному.

Вона зазначила, що перед цим у правилах було вказано, що спортсменки можуть просто здійснити дотик зброєю, однак в останній момент правила щодо цього змінили.

«Дійсно, у правилах є таке, що після бою потрібно віддати «салют» і потиснути руку. Але, наприклад, коли були чинними правила щодо Covid-19, то достатньо було дотику зброєю ... Наскільки мені відомо, учора [26 липня] було екстрене засідання FIE, і вони скасували це правило, нікому про це не сказавши ... Чи було це спеціально? Я думаю, що так. Адже учора зранку на чемпіонаті світу було засідання суддівської колегії, де говорили про те, що завтра [27 липня] може бути спроба дискримінувати нас, може бути конфлікт. Суддям дали вказівку бути лояльнішими, тобто якщо на доріжці не все проходить так, як вимагають правила, то потрібно діяти без агресії, не звертати увагу на це», – сказала Конрад.

За словами тренерки, після того, як сталася ситуація зі Смірновою, Міжнародна федерація фехтування поставила ультиматум перед Харлан: у разі відмови тиснути руку на неї очікувала б дискваліфікація.

«Учора очікували на рішення Міністерства молоді та спорту України, що нам дозволять виходити фехтувати з "нейтральними" спортсменками, але сьогодні ми всі бачили, що трапилось. Якщо хтось не дуже хоче нас підтримати, то будуть завжди використовувати правила. Вони зараз про це тільки і кажуть. Ольга не потиснула руку, запропонувала зброю "нейтральній" дівчинці, але вона цього не захотіла, залишилась на доріжці, і вони почали писати протест до FIE. Хоч суддя і зафіксував перемогу Ольги, це з’явилось на табло», – пояснила тренерка.

За її словами, через деякий час організатори сказали, що є два шляхи вирішення питання: або Харлан тисне руку, або буде дискваліфікація.

«Ми вже подали протест, тут присутній президент нашої федерації Михайло Ілляшев, написали до Бюро – найвищого органу FIE, але як вони будуть його розглядати і коли, поки що немає розуміння. Однак чорна картка поки що є чинною на два місяці», – сказала наостанок Конрад.

Нагадаємо, Ольга Харлан отримала дискваліфікацію з чемпіонату світу після відмови тиснути руку нейтральній фехтувальниці з Росії Анні Смірновій. Харлан здобула перемогу над Смірновою (15:7) і після завершення бою пропонувала стукнутися зброєю замість рукостискання. Проте після того, як росіянка відмовила від пропозиції, українка залишила межі доріжки. Спершу Харлан пройшла до наступного раунду чемпіонату світу. Однак згодом організатори турніру змінили своє рішення та дискваліфікували її, за що вона змушена перебувати поза змаганнями упродовж наступних 60 днів.

Українців обурило таке несправедливе рішення. Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала Ольгу Харлан, нагадала, що рішення не тиснути руку спортсменам з Росії та Білорусі є позицією українських атлетів та закликала міжнародні організації поважати цю відмову. Боксер Володимир Кличко заявив, що Ольга зберегла свою честь, не потиснувши закривавлену руку фальшивої «нейтральної» спортсменки. Свою підтримку Харлан висловили і українські футбольні клуби – донецький «Шахтар», київське «Динамо» та львівські «Карпати».

Підтримали Харлан і українські політики. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію українки, а мер Львова Андрій Садовий подякував Ользі Харлан за позицію. В Офісі президента України вказали на те, що суперниця Харлан відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців.

Сама Ольга Харлан заявила, що до дискваліфцікації вона має дуже багато запитань, «але водночас і дуже багато відповідей».

«Я не хотіла пожимати руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати й дати мені чорну картку, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю», – сказала вона. Харлан додала, що її «оживили» українці, які почали писати в соцмережах слова підтримки.