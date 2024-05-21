Будинок в Одесі, у якому розташована конфіскована у російського олігарха Міхаїла Шелкова квартира

Фонд держмайна повідомив про успішні результати аукціонів з продажу санкційного майна російського олігарха Міхаїла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо в Одесі.

Як зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль у вівторок, 21 травня, це перші успішні аукціони з продажу санкційного майна. Конфісковане житло продали через систему «Прозорро. Продажі» за майже 7 млн грн.

«Чотирикімнатна квартира Михайла Шелкова площею 175,5 м2 пішла «з молотка» за 4 млн грн. Участь в аукціоні взяли двоє учасників. За квартиру Володимира Сальдо боролися 9 осіб. Переможна ставка – 2,9 млн грн», – написав очільник Фонду держмайна.

За його словами, після сплати переможцями кошти передадуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Наразі у Фонді держмайна України в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця.

Як писав ZAXID.NET, обидві квартири Сальдо і Шелкова розташовані у Приморському районі Одеси, біля відомого пляжу «Аркадія» і є вторинним житлом. Чотирикімнатна квартира Міхаїла Шелкова площею 175,5 м² розташована за адресою провулок Дунаєва, 3. Вона розташована на третьому поверсі восьмиповерхового будинку із закритою територією. Житлова площа складає 115 м². Окрім того, у квартирі є балкони, площа яких – 27,9 м², висота стелі у квартирі – 3 м.

Площа квартири Володимира Сальдо – 128,5 м², (житлова площа – 50,7 м²) знаходиться за адресою вулиця Тіниста, будинок № 9/12. Вона розташована на восьмому поверсі вісімнадцятиповерхового будинку, який збудували у 2005 році.

На продаж житло виставили ще наприкінці березня, однак тоді не знайшлося потенційного покупця. Спочатку стартова ціна починалася із 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно. Оскільки торги не відбулися, Фонд держмайна був змушений повторно оголосити нові аукціони на квартири за зниженою вдвічі ціною. У Фонді держмайна наголошували, що покупець має сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу та заборгованість за комунальні послуги.