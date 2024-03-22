Будинок, у якому розташована квартира Михаїла Шелкова

Фонд держмайна України виставив на продаж квартири російського олігарха Михаїла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо. Йдеться про нерухомість в Одесі, що розташована у Приморському районі, біля пляжу Аркадія. Про це у п’ятницю, 22 березня, повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль у Telegram.

Загальна площа квартири Михаїла Шелкова становить 175,5 м². Стартова ціна – 7,5 млн грн. Квартира розташована в Одесі у Приморському районі за адресою провулок Дунаєва, 3.

Будинок, у якому розташована квартира Михаїла Шелкова

В описі лота зазначено, що чотирикімнатна квартира є вторинним житлом. Вона розташована на третьому поверсі восьмиповерхового будинку із закритою територією. Житлова площа складає 115 м². Крім того, у квартирі є балкони, площа яких – 27,9 м², висота стелі у квартирі – 3 м. У пішій доступності зупинки громадського транспорту, продуктові магазини та місця для паркування авто.

«Перепланування не здійснювалося, вікна металопластикові, міжкімнатні двері дерев’яні, вхідні двері металеві. Внутрішньомайданчикові інженерні комунікації задовільно забезпечують водою, каналізацією, теплопостачанням з міських мереж. Потенціал дворових мереж добрий, якість стану дозволяє вважати їх можливими для експлуатації впродовж значного терміну часу», – йдеться у описі лота.

Площа квартири Володимира Сальдо – 128,5 м², (житлова площа – 50,7 м²) її стартова ціна – 3,7 млн гривень. Нерухомість Сальдо також розташована у Приморському районі в Одесі за адресою вулиця Тіниста, будинок № 9/12.

Будинок, у якому розташована квартира Володимира Сальдо

Ця квартира також є вторинним житлом, вона розташована на восьмому поверсі вісімнадцятиповерхового будинку, який збудували у 2005 році. У квартирі також не здійснювалось перепланування. Вікна металопластикові, дерев’яні міжкімнатні двері та металічні вхідні, центральне опалення. У квартирі простора кухня – майже 40 м².

У Фонді держмайна зазчанили, що покупець має сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу та заборгованість за комунальні послуги.

Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі. Аукціони стартують 17 квітня.