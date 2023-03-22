Міхаїл Шелков перебуває під санкціями РНБО

Суд арештував активи російського олігарха Міхаїла Шелкова вартістю 20 млн грн. Його компанію в Україні звинувачують у несплаті податків.

Як повідомили 22 березня в Офісі генпрокурора, суд наклав арешт на активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх, акціонер та член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації «Ростех». Вартість арештованого майна становить 20 млн грн.

За даними слідства, керівництво ТОВ «ВСМПО Титан Україна» сформували витрати на суму понад 155 млн грн, не сплативши при цьому податок на прибуток та податок на додану вартість у сумі майже 40 млн грн.

Окрім цього, в період 2019-2022 років, директор підприємства, намагався приховати активи, які перебували на балансі товариства. За договором купівлі-продажу, обладнання та виробничі потужності заводу для виготовлення титанових труб продали іншому підприємству. У подальшому ці ж спеціальні станки, печі, комп'ютерну техніку, електрообладнання та інше майно, директор отримав в оренду та використовував на своєму підприємстві.

Компанія належить російському олігарху Михаілу Шелкову. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), він перебуває під санкціями.