ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова
Міхаіл Шелков займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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ВАКС конфіскував українські активи екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх» Міхаіла Шелкова
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх» Міхаіла Шелкова. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
Так, у дохід держави стягнуто:
- квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі і паркувальне місцеі;
- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;
- комплекс у Нікополі;
- квартиру загальною площею 68,5 кв в Нікополі;
- трактор колісний, причіп, автомобіль LEXUS, чотири автомобіля Mitsubishi Pajero Sport;
- грошові кошти на банківських рахунках;
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».
Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.
Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков – екс-глава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх», яка контролювала військових підрядників в Росії. Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.
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