ВАКС конфіскував українські активи екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх» Міхаіла Шелкова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх» Міхаіла Шелкова. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Так, у дохід держави стягнуто:

квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі і паркувальне місцеі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв в Нікополі;

трактор колісний, причіп, автомобіль LEXUS, чотири автомобіля Mitsubishi Pajero Sport;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.

Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков – екс-глава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростєх», яка контролювала військових підрядників в Росії. Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.