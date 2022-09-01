Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Владіміра Євтушенкова

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно російського олігарха Владіміра Євтушенкова, який мав статки в Україні. Про це повідомляє «Суспільне».

Всього конфісковано 17 обʼєктів нерухомості площею майже 100 тис м2 та частки Євтушенкова в кількох українських компаніях.

«Задовольнити вимоги позивача в повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" в Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% заводу "Віто" і т.д.», – цитує постанову суду «Суспільне».

Представники олігарха мають пʼять днів на апеляцію. За даними ЦПК, Євтушенков, який є одним з найбагатших осіб РФ і до 2019 року володів Vodafone Ukraine, став першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації.