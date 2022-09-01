ВАКС вперше конфіскував майно російського олігарха
Суд конфіскував 17 обʼєктів нерухомості Владіміра Євтушенкова, площею майже 100 тис метрів квадратних
Вищий антикорупційний суд конфіскував майно російського олігарха Владіміра Євтушенкова, який мав статки в Україні. Про це повідомляє «Суспільне».
Всього конфісковано 17 обʼєктів нерухомості площею майже 100 тис м2 та частки Євтушенкова в кількох українських компаніях.
«Задовольнити вимоги позивача в повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" в Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% заводу "Віто" і т.д.», – цитує постанову суду «Суспільне».
Представники олігарха мають пʼять днів на апеляцію. За даними ЦПК, Євтушенков, який є одним з найбагатших осіб РФ і до 2019 року володів Vodafone Ukraine, став першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації.
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