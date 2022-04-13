Під санкції потрапила низка банкірів та підприємств

13 квітня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, внісши до нього понад 200 російських олігархів і компаній. Обмеження ввели ще для 206 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, обмеження зачепили родину міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова, зокрема його дружина. Також під них потрапила низка банкірів та підприємств, інформує Канал 24 з посиланням на МЗС Великої Британії.

У списку санкції опинилися:

співвласник нафтогазової компанії «Лукойл» Вагіт Алікперов;

колишній глава Російських залізниць (РЖД) Владімір Якунін;

засновник АФК «Система» Владімір Євтушенков;

гендиректор «Сургутнафтогаз» Владімір Богданов;

віце-президент «Газпромбанку» Сєргєй Фурсенко та інші.

Компанії, на які наклали санкції:

«Газпромбанк»;

фінансова група «Відкриття»;

банк «Росія»;

страхова компанія СОГАЗ.

Активи всіх фізичних та юридичних осіб зі списку санкцій тепер заморозять. Також із ними заборонили проводити операції.

Із повним переліком санкції Великої Британії щодо РФ можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Велика Британія закликала НАТО змінити стратегію відносин із Росією. Нещодавно прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон привіз до Києва новий пакет допомоги для України.

Нагадаємо, 8 квітня Рада ЄС опублікувала п’ятий пакет санкцій, який, серед іншого, містить заборону на купівлю російського вугілля і транспортну блокаду для РФ. Також Джо Байден підписав закони про додаткові санкції проти Росії і Білорусі.