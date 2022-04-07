Велика Британія закликала НАТО змінити стратегію відносин з Росією
Глава МЗС Британії закликала колег визнати «загибель» акту НАТО-Росія 1997 року
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Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс вважає, що «епоха взаємодії» з Росією завершилася, і зараз саме час переосмислити відносини з цією країною. Про це повідомляє «Укрінформ».
Глава МЗС Британії закликала колег визнати «загибель» основного акту НАТО-Росія 1997 року, в якому сторони декларували відданість співпраці.
Вона додала, що «настав час відкинути застарілий підхід до поводження з Росією».
«Епоха взаємодії із Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні та стримуванні», – зауважила Трасс.
За її словами, НАТО не може допустити «вакууму безпеки» на східних кордонах Альянсу і має «переосмислити» підтримку країн, «охоплених павутинням російського впливу», таких як Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндія.
Трасс також закликала партнерів посилити санкції та озброїти Україну «швидко і рішуче, щоб забезпечити провал Путіна».
Вона також повідомила, що працює над посиленням санкцій проти російських банків із колегами з «Великої сімки» (G7).