Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс вважає, що «епоха взаємодії» з Росією завершилася, і зараз саме час переосмислити відносини з цією країною. Про це повідомляє «Укрінформ».

Глава МЗС Британії закликала колег визнати «загибель» основного акту НАТО-Росія 1997 року, в якому сторони декларували відданість співпраці.

Вона додала, що «настав час відкинути застарілий підхід до поводження з Росією».

«Епоха взаємодії із Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні та стримуванні», – зауважила Трасс.

За її словами, НАТО не може допустити «вакууму безпеки» на східних кордонах Альянсу і має «переосмислити» підтримку країн, «охоплених павутинням російського впливу», таких як Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндія.

Трасс також закликала партнерів посилити санкції та озброїти Україну «швидко і рішуче, щоб забезпечити провал Путіна».

Вона також повідомила, що працює над посиленням санкцій проти російських банків із колегами з «Великої сімки» (G7).