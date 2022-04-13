Право представництва держави-терориста Росії та її сателіта Білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти призупинено. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет з посиланням на рішення, ухвалене групою супроводу Болонського процесу.

Рішення ухвалене у відповідь на заяву 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представників Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.

У заяві йдеться про те, що російське вторгнення в Україну, яка є членом Болонського процесу з 2005 року, ігнорує цінності та цілі організації та принципово порушує всі зобов'язання Росії, яка також приєдналася до Болонського процесу з 2003 року.

«Це підірвало довіру, яка є основою для європейського співробітництва у сфері вищої освіти. Повернення довіри буде довгим і складним процесом», – йдеться у зверненні.

Також європейські міністри просили запропонувати негайну підтримку вищої освіти в Україні. Мова йде про фінансову підтримку українських інституцій, активізацію співпраці та постійне залучення українських студентів та співробітників до європейської вищої освіти.

У довгостроковій перспективі запропоновано розглянути також допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури вищих навчальних закладів України та іншу підтримку, зокрема, академічні обміни, які включатимуть надання оплачуваних місць навчання, віз та посвідок на проживання студентам, які змушені тікати з України або не можуть повернутися.

Болонський процес – міжурядовий та міждержавний процес між європейськими країнами, спрямований на забезпечення сумісності стандартів та якості кваліфікацій вищої освіти. До сьогодні він об’єднував 49 країн з усіх куточків Європи, зазначає сайт «Слово і діло».

Він створений для зближення і гармонізації систем освіти країн Європи в рамках Болонської угоди. За задумом співпраця країн в освітній сфері має сприяти мобільності студентів, полегшувати їхнє працевлаштування і забезпечити однакову високу якість навчального процесу