Операція триватиме щонайменше рік і включатиме низку окремих розслідувань

Європейське поліцейське агентство оголосило про початок операції з виявлення активів російських фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням держави-терориста Росії в Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу, пише «Укрінформ».

Операція, що отримала назву «Оскар», проводиться у співпраці з державами-членами ЄС, Європейським агентством співробітництва органів юстиції (Євроюст) та Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

Вона триватиме щонайменше рік і включатиме низку окремих розслідувань.

Зазначається, що мета операції полягає в тому, щоб «сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, а також надавати оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, які стосуються злочинних активів та обходу економічних санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з військовою агресією Росії».

Нагадаємо, що через санкції ЄС у країнах Європи почали масово арештовувати майно російських олігархів, які потрапили до санкційного списку. Зокрема, Німеччина вилучила яхту російського олігарха Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, а Іспанія арештувала 85-метрову суперяхту соратника Путіна Сергія Чемезова та гендиректора «Роснєфті» Ігоря Сєчіна.