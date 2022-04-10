Акція «Не купуй російське!». Київ, 2014 рік

Кабінет міністрів України 9 квітня схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації», – написав Мельничук у суботу ввечері, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі.

У дописі не вказано, відколи заборона починає діяти.

Нагадаємо, що в останній день до початку вторгнення Україна на рік продовжила заборону на торгівлю низкою товарів із РФ. Така заборона діє в Україні ще з 2015 року. У березні 2021 року перелік заборонених товарів було розширено. Раніше серед заборонених для імпорту товарів були м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, солодощі, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, олія, пшениця, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.

Також на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій. Зокрема денонсовано угоди між Кабміном України та урядом Білорусі про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Нагадаємо, що 8 квітня Байден підписав закони про додаткові санкції проти Росії і Білорусі. Йдеться про «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії та «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю», спрямований на подальше посилення торгових і правозахисних санкцій.

Також Рада ЄС 8 квітня опублікувала п’ятий пакет санкцій, який, серед іншого, містить заборону на купівлю російського вугілля, яка запрацює з серпня.