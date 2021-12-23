Кабінет міністрів України продовжив заборону на ввезення в Україну низки товарів із території Росії до 1 січня 2023 року. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

Мова йде про вагони, трактори, добрива, лікарські засоби, папір, а також певні категорії продуктів – м’ясо, риба, кава, кондитерські вироби (шоколад, печиво, цукерки).

Згідно з постановою уряду, до переліку заборонених російських товарів входять м’ясо, риба, молочні продукти, плавлені сири, смажена кава, чорний чай, зерно, карамель, кондитерські вироби, соуси, дитяче харчування, вироби з макаронного тіста, ліки, одяг та взуття, добрива, запчастини, пляшки та банки, сірники, трактори, мотоцикли та інша автомобільна техніка, інструменти, мийні засоби, туалетний папір та інші товари.

До слова, заборона на ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ, діє з 2016 року. Її ввели після того, як наприкінці 2015 року Росія запровадила ембарго на продукти з України, зокрема заборонялося ввозити свинину, овочі, сири, фрукти, молочні продукти тощо. Україна запровадила заборону у відповідь. Відтоді перелік товарів декілька разів розширювався, а дія заборони продовжувалася.

Наприкінці грудня 2018 року Росія додала до списку «санкційних товарів» пшеницю, соняшникову олію, рибу, ікру, солодощі, соки, а також будівельні матеріали, меблі, двигуни, обладнання та машини для сільського господарства, засоби гігієни тощо.