Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт

Нова голова міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт виступає з посилення персональних санкцій проти Кремля. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Bild am Sonntag, коментуючи ситуацію на кордоні РФ і України, пише УНН.

«Зрозуміло: агресор – Росія. Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це також включає загрозу жорстких санкцій. Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який ми маємо. Прямо зараз ми повинні бути націлені на Путіна і його оточення. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки, наприклад, що вони більше не можуть їхати на Єлисейські поля в Париж за покупками», – заявила вона.

За словами Ламбрехт, потрібно вичерпати всі варіанти дипломатії та економічних санкцій.

«І всі подальші кроки повинні бути чітко узгоджені в Альянсі», – додала вона.

Раніше помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готові обговорювати з Росією переданий їй список вимог щодо гарантій безпеки, але Вашингтон має і власні пропозиції.

Зміст цього списку з восьми пунктів, переданого американській владі, російське МЗС розкрило 17 грудня. Зокрема, Росія вважає, що США не повинні створювати військові бази на території країн, що раніше входили в СРСР, і закликає Вашингтон прийняти зобов'язання виключити подальше розширення НАТО в східному напрямку.

В Євросоюзі підкреслили, що Росія повинна приймати і поважати право інших країн вибирати свою зовнішню політику і союзи, в які вони хотіли б вступити.