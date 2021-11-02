Мережа планувала відкрити 40 магазинів на всій території України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції щодо російської мережі супермаркетів Mere.

Санкційні заходи містять в собі блокування рахунків, заборону на торгові операції та виведення капіталу з України, повідомляється на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, датованим 30 жовтня 2021 року, під санкції потрапили керівники та власники мережі – громадяни РФ Сергій, Олександр та Іван Шнайдери, Олександр Щеглов та Андрій Вейкулайнен. Санкції накладено на три роки.

Також санкції накладено на білоруську компанію Сергія Шнайдера НСКТрейд, яка виводила мережу Mere в Україну через ТОВ Альянстрейдсервіс.

Санкції забороняють використовувати на території України логотипи торгових марок «Mere», «Світлофор», «Світофор» та «Маяк».

Нагадаємо, що Mere – проект власників російської мережі «Светофор», яка належить бізнесменам із Красноярська – Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа позиціюнує себе як «жорсткий дискаунтер» і пропонує нижчі ціни у порівнянні з конкурентами. Чотири магазини мережі працюють у Німеччині. Також Mere працює у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. 2020 року працювала в Миколаєві й у 2021 знову запустилася в Україні.

14 червня стало відомо, що мережа Mere до кінця червня 2021 року хоче відновити роботу магазину в Миколаєві, який було зачинено 2020 року, та відкрити 40 магазинів на всій території України. На той момент у РНБО виключили таку можливість та пообіцяли «здійснювати заходи» щодо міської влади, яка віддаватиме преференції російському бізнесу. Секретар РНБО Олексій Данілов називав плани щодо відкриття в Україні супермаркетів мережі Mere операцією російських спецслужб. Зрештою, 15 жовтня Данілов заявив, що Mere не може працювати на території України, оскільки проти неї запровадили санкції.

Пізніше того ж дня у СБУ уточнили, що економічні санкції запровадять ще проти п'яти фізичних та шести юридичних осіб, «які так чи інакше пов'язані з російською компанією, яка має торгову мережу супермаркетів».

У Росії мережа «Світлофор» розрахована на незаможного покупця, хоча там стверджують, що до них часто по товари приходять і покупці середнього класу. Зовні магазини більше схожі на склади, де є каси. Нерідко вони розташовуються в промислових зонах. Продукція може коштувати дешевше, але продається часто в нестандартній упаковці. «Світлофори» у Росії потрапляли в скандали. У мережі є скарги покупців, пов'язані з обманом, грубістю персоналу і поганою якістю продуктів, пише «Молодий буковинець».