Кабінет міністрів розширив перелік російських товарів, які з квітня буде заборонено ввозити в Україну. Під заборону, зокрема, потрапили пшениця, соняшникова олія, мийні засоби і папір.

Відповідну постанову уряд прийняв ще у понеділок, 29 березня, а в середу, 31 березня, її опублікували. Вона почне діяти через 10 днів після публікації.

Згідно з постановою, перелік заборонених товарів також поповнився поверхнево-активними засобами, газетним папером, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.

До списку також внесено ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузку з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса та їх частини.