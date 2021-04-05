Кабінет міністрів змінив дату постанови №269 про розширення переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, походженням з Російської Федерації та виключив з нього одну позицію – газетний папір у рулонах або аркушах.

Постанова №269 раніше зникла з сайту уряду, але знову оприлюднена на ньому. Тепер документ датований 1 квітня замість початкової дати 29 березня. На це звернула увагу агенція «Інтерфакс-Україна».

У документі, як і раніше зазначається, що він починає діяти через десять днів після опублікування.

Згідно з ним Україна заборонить імпорт із РФ пшениці, соняшникової олії, миючих засобів, поверхнево-активних засобів, інших видів паперу, картону, крафт-паперу та крафт-картону, туалетного паперу, косметичних серветок, рушників для рук, скатертин і серветок.

До списку також внесені ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, дріт з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса і їх частини.

До слова, торік Росія була лідером за кількістю імпортованого в Україну газетного паперу.