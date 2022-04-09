Борис Джонсон і Володимир Зеленський під час зустрічі обговорили новий пакет допомоги і санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Володимир Зеленський обговорили питання надання фінансової та військової допомоги для України. У суботу, 9 квітня, Борис Джонсон здійснив візит до Києва. Візит розпочався із зустрічі віч-на-віч із президентом Володимиром Зеленським. Зазначимо, що їхня зустріч не була анонсована наперед.

За інформацією BBC, візит мав на меті «продемонструвати солідарність» з українським народом. Але також є й більш практичні теми для обговорення.

«Прем’єр-міністр поїхав в Україну, щоби зустрітися з президентом Зеленським особисто та продемонструвати цим солідарність з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великої Британії, а прем’єр-міністр представить новий пакет фінансової та військової допомоги», – йдеться у заяві резиденції прем'єр-міністра.

Фото REUTERS, BBC та Офісу Президента

Джонсон використав поїздку, щоби представити новий пакет фінансової та військової допомоги для України. Зокрема, Борис Джонсон повідомив про наміри передати Україні 120 бронемашин та протикорабельні ракети. Військова техніка буде надана Україні додатково до анонсованої раніше військової допомоги на суму 100 млн фунтів стерлінгів.

«Це була більш ніж плідна зустріч. Переконані – маємо ще потужніше тиснути на Росію, примушуючи її до миру. Дякую за дієві санкційні заходи, за зміцнення обороноспроможності України. Західні демократичні держави мають наслідувати приклад Великої Британії. Розраховуємо на те, що Лондон відіграватиме ключову роль у гарантуванні безпеки нашої держави», – прокоментував зустріч Володимир Зеленський.

Про частину допомоги Великої Британії вже було відомо раніше. Після російського обстрілу залізничної станції у Краматорську, Британія оголосила, що надасть Україні додатково ПЗРК Starstreak і протитанкову зброю, а також іншу військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Британія розглядає можливість відправити Україні броньовані автомобілі Mastiff, а також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або патрульні. Раніше британські пожежники передали українським колегам парк спецтехніки.

Нагадаємо, 7 квітня Велика Британія закликала НАТО змінити стратегію відносин із Росією.

До слова, сьогодні Володимир Зеленський також мав зустріч із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.