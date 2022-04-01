Техніка укомплектована спеціальним сучасним обладнанням та повністю готова до експлуатації

Українські рятувальники 31 березня у Львові отримали від британських колег парк пожежно-рятувальної техніки – 15 пожежних, два рятувальних автомобілі, а також колінчатий підіймач. Техніка укомплектована спеціальним сучасним обладнанням та повністю готова до експлуатації, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час передачі автівок засновниця громадської організації з безпеки дорожнього руху «Імпакт», що є партнером британської спільноти пожежників FIRE AID UK, Оксана Романуха зазначила, що за 10 років співпраці це був найбільший конвой, який вдалося зібрати в такі мінімальні терміни.

«З першого дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші партнери почали шукати машини та обладнання для нашої країни. Програма мінімум для нас була зібрати хоча б 10 автомобілів, але вдалося укомплектувати вісімнадцять. До формування конвою долучилися практично всі пожежно-рятувальні частини Великої Британії. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб така робота продовжувалась й надалі», – сказала вона.

Очільник ДСНС України Сергій Крук запевнив, що всю техніку, яку отримали, вже оглянули і вона готова до роботи. У найближчі дні обладнання віддадуть в регіони, де воно найбільш необхідне.

Зазначимо, що в українських рятувальників додалося роботи через війну, зокрема, через ракетні обстріли. Так, за словами заступниці глави МВС Мері Акопян, за останній місяць пожежники здійснили близько 15 тисяч виїздів, із яких півтисячі – через ракетні обстріли.