Броньовані патрульні машини Mastiff допоможуть здійснювати рейди на територію, яку контролює Росія

Міністерство оборони Великої Британії планує відправити до України броньовані автомобілі типу Mastiff та Jackal. Британія збільшує допомогу Україні, вважаючи, що наступні три тижні будуть вирішальними для визначення результату російсько-української війни.

У Міністерстві оборони розглядають варіанти надання Україні захищеної патрульної машини Mastiff або автомобіля на зразок Jackal, який можна використовувати як розвідувальний або далекобійний патрульний автомобіль. Це допоможе українським силам просуватися далі до російських рубежів, повідомляє The Times.

Важкоброньована патрульна машина повного приводу Mastiff перевозить вісім військовослужбовців плюс два члени екіпажу. Автомобіль підходить для дорожнього патрулювання та колон. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, озброєний новітніми системами зброї, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

Автомобілі на зразок Jackal, можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

«Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями», – зазначає видання. Також зазначається, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.