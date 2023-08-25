Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні 2022 року

Основні активи колаборанта з Херсонщини Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки стягнули в дохід держави. Про це у п'ятницю, 25 серпня, повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

«Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України», – наголосила очільниця Мінекономіки України Юлія Свириденко.

Майном керуватиме Фонд державного майна. Мова йде про:

три земельні ділянки;

готель на 3 279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% компанії «Каштан» (розробляє гранітний карʼєр в Житомирській області), яка оформлена на колишню дружину Сальдо;

30% компанії «Дельта Сервіс» (транспортна компанія), що оформлена на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) – записано на доньку Сальдо;

40% ТОВ «Конка» (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.

Нагадаємо, 13 квітня Міністерство юстиції України подало позовну заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до колаборанта Володимира Сальдо, якого окупанти призначили керувати захопленою територією Херсонщини. 9 травня ВАКС частково задовольнив позов Міністерства юстиції, конфіскувавши активи, якими Сальдо володів через свою дружину Любов.

Водночас тоді суд відмовив у стягненні майна, яким, на думку Мін’юсту, Володимир Сальдо володіє опосередковано, через доньку Ірину Сальдо. Міністерство подало апеляцію на це рішення й 17 травня домоглося конфіскації цього майна.

Володимир Сальдо – колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні 2022 року. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. Утім, останнє не завадило йому зареєструвати зернову компанію у Великій Британії. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.