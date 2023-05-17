Володимир Сальдо має активи, записані на його доньку Ірину

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в середу, 17 травня, стягнула в дохід держави майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо, яким він володіє опосередковано – через доньку Ірину. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

За інформацією Мін’юсту, у дохід держави стягнуто 55,56% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Бебко-Авто», а також 40% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Конка».

На цьому ж засіданні суд відмовився скасувати конфіскацію активів Сальдо, рішення про яке було ухвалено 9 травня. Про це, зокрема, просила його дружина Любов, конфісковане підприємство «Каштан».

Нагадаємо, 13 квітня Міністерство юстиції України подало позовну заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до колаборанта Володимира Сальдо, якого окупанти призначили керувати захопленою територією Херсонщини. 9 травня ВАКС частково задовольнив позов Міністерства юстиції, конфіскувавши активи, якими Сальдо володів через свою дружину Любов.

Водночас тоді суд відмовив у стягненні майна, яким, на думку Мін’юсту, Володимир Сальдо володіє опосередковано, через доньку Ірину Сальдо. Міністерство подало апеляцію на це рішення й 17 травня домоглося конфіскації цього майна.

Окупанти призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні 2022 року. Він перебуває під українськими та міжнародними санкціями. Утім, останнє не завадило йому зареєструвати зернову компанію у Великій Британії.