Володимир Сальдо у Кремлі, 22 грудня 2022

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив конфіскувати активи колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Володимира Сальдо, проти якого запроваджено санкції за колабораціонізм. Своє рішення суд оголосив у вівторок вранці. Воно було ухвалено за позовом Міністерства юстиції. Водночас ВАКС відмовився дати дозвіл на конфіскацію майна доньки колаборанта.

Як сказано в рішенні Вищого антикорупційного суду, серед конфіскованого:

кілька земельних ділянок в Херсонській області;

готель на 3272,9 м 2 у Херсоні;

у Херсоні; апартаменти на 304,2 м 2 у Ялті;

у Ялті; два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля у Херсоні на 2143,3 м 2 ;

; будинок на 226,7 м 2 у Херсоні;

у Херсоні; три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Також у Сальдо конфіскували частки у двох компаніях, записаних на його дружину:

99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний карʼєр у Житомирській області);

30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія).

Водночас суд відмовився конфіскувати майно, яке записано на доньку Сальдо:

55% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів та СТО у Херсоні);

40% ТОВ «Конко» (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку).

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з моменту його проголошення.

Окупанти призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні. Він перебуває під українськими та міжнародними санкціями. Утім, останнє не завадило йому зареєструвати зернову компанію у Великій Британії.