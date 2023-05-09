ВАКС дозволив конфіскувати майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо
Велика кількість майна Сальдо розташована на неокупованій території
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив конфіскувати активи колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Володимира Сальдо, проти якого запроваджено санкції за колабораціонізм. Своє рішення суд оголосив у вівторок вранці. Воно було ухвалено за позовом Міністерства юстиції. Водночас ВАКС відмовився дати дозвіл на конфіскацію майна доньки колаборанта.
Як сказано в рішенні Вищого антикорупційного суду, серед конфіскованого:
- кілька земельних ділянок в Херсонській області;
- готель на 3272,9 м2 у Херсоні;
- апартаменти на 304,2 м2 у Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля у Херсоні на 2143,3 м2;
- будинок на 226,7 м2 у Херсоні;
- три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.
Також у Сальдо конфіскували частки у двох компаніях, записаних на його дружину:
- 99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний карʼєр у Житомирській області);
- 30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія).
Водночас суд відмовився конфіскувати майно, яке записано на доньку Сальдо:
- 55% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів та СТО у Херсоні);
- 40% ТОВ «Конко» (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку).
Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з моменту його проголошення.
Окупанти призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні. Він перебуває під українськими та міжнародними санкціями. Утім, останнє не завадило йому зареєструвати зернову компанію у Великій Британії.