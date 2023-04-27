Президент Росії Владімір Путін потискає руку своїй маріонетці Володимиру Сальдо на концерті на Красній площі в Москві, 30 вересня 2022

Колаборант Володимир Сальдо, якого російські загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це сталося попри те, що британський уряд ввів проти цього колаборанта санкції ще в червні минулого року, пише в четвер, 27 квітня, The Guardian.

Як вказано в публікації, в червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його у просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. Проте з листопада він вказаний як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона.

Йдеться про компанію Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном. За даними реєстру, Сальдо на посаді директора належить 50% частка. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка. Статутний фонд компанії становить 1 млн фунтів стерлінгів.

Британський корпоративний реєстр Companies House, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd., пишуть журналісти. Водночас представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку чинних компаній.

Особисті бізнес-інтереси Сальдо варіюються від будівництва до виробництва наборів для йоги. Запис в офіційному реєстрі Великобританії про компанію Grainholding може свідчити про те, що він, можливо, розширив свою діяльність на прибуткову торгівлю сільськогосподарськими товарами в Україні.

The Guardian нагадує, що у Великій Британії розглядаються пропозиції визнавати відкриття бізнесів підсанкційними особами кримінальним злочином. Однак попри те, що повномасштабне російське вторгнення триває вже понад рік, ці пропозиції досі не стали законом.

Нагадаємо, що українська прокуратура оголосила Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти призначили його очільником області 26 квітня 2022 року. Сальдо став одним з перших українців, які пішли на співпрацю з окупантами.