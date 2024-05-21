Підроблені документи продавали від 300 до 700 доларів

СБУ викрила мережу підпільних типографій, в яких підробляли документи для легалізації за кордоном. В орендованих квартирах у Мукачеві та Харкові за допомогою спецобладнання кожного дня виготовляли до півсотні фальшивих паспортів, посвідок на тимчасове проживання в ЄС, а також водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію авто.

Як розповіли в Службі безпеки України 21 травня, у результаті спецоперації у різних регіонах країни затримано дев’ятьох учасників угруповання. Вони продавали підроблені документи від 300 до 700 доларів.

«Злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей. При цьому підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві. Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки», – інформують в СБУ.

За добу злочинці виготовляли до півсотні замовлень – фальшивих паспортів, посвідок на тимчасове проживання в ЄС, а також водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію авто. Готову продукцію пропонували у Телеграм-каналах, а відправляли її замовникам поштою.

Під час обшуків у підпільних цехах виявили підроблені документи, відбитки печаток та штампів, обладнання для виготовлення підробок, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, а також банківські картки, на які надходили гроші від продажу фальшивок.

Усім затриманим повідомили про підозру за створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, виготовлення з метою використання, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, а також підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.