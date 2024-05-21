Генеральним директором Другого ТМО є Андрій Миській

Генеральний директор Другого територіального медичного об’єднання (ТМО) Львова Андрій Миськів оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя має три квартири у Львові та нерухомість у Брюховичах. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Миськів отримав 1,2 млн грн зарплати у територіальному медичному об’єднанні, його дружина Ірина вказала 313 тис. грн зарплати у «Львівській політехніці».

Андрій Миськів є власником нерухомості у Брюховичах (житловий будинок та земельна ділянка), окрім цього гендиректору Другого ТМО належить квартира (132 м2) та паркомісце у Львові. Ірині Миськів належать дві квартири у Львов площею 66,5 м2 та 47,9 м2 – останню вона придбала у 2021 році. Дружина гендиректора ТМО у 2023 році також стала власницею паркомісця у Львові. Варто зазначити, що у декларації не вказано вартості жодного об’єкта нерухомості подружжя.

Із 2018 року Андрій Миськів є власником авто Mercedes Benz GLK 250 (2013 року випуску), його дружина Ірина із 2017 року їздить на автомобілі Audi A6 (2013 року випуску). Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою: 960 тис. грн, 60 тис. доларів, 40 тис. євро та 35 тис. фунтів стерлінгів.

Друге ТМО Львова об’єднує 4 лікарню, 5 лікарню, лікарню Князя Лева та лікарню «Госпіс», генеральним директором ТМО є Андрій Миськів. До призначення на цю посаду він очолював 5 міську лікарню.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.