Чоловік за перший день пройшов 7 км з 45 запланованих

Буковинець, який пересувається на ходунках, розпочав марафон для збору коштів на РЕБи для одного з підрозділів 82 десантно-штурмової бригади. Валерій Манарха 10 років тому отримав інсульт і відтоді не може самостійно ходити. Однак чоловік вирішив пройти марафон, щоб зібрати 200 тис. грн на необхідне устаткування.

Чоловік запланував пройти 45 кілометрів з Путили до Вижниці. В перший день марафону Валерій Манарха вже подолав 7 км із запланованих. Понад десять років тому чоловік пережив інсульт, повідомляє «Суспільне. Чернівці». Тому сам не може служити в ЗСУ, однак у війську служить його друг, тому Валерій хоче таким чином допомогти йому.

Під час марафону буковинця підтримують волонтери, рідні, які при першій необхідності можуть надати домедичну допомогу. «Постараюся пройти цей шлях, бо нашим захисникам теж нелегко, вони й не так втомлюються. А мені немає від чого втомлюватися. Моя мотивація – зібрати гроші для військових, аби вони мали за що нас захищати», – розповів Валерій.

В дорозі буковинця підтримують волонтери і родичі

Про чоловіка, який за допомогою ходунків йде марафон і збирає гроші на армію, пишуть місцеві активісти в соціальних мережах. Жителів Путили та Вижниці закликають підтримати збір. Валерій Манарха має з скриньку, в яку перехожі можуть кидати готівку, а також збирає гроші на банківські рахунки. Наразі чоловік за перший день зібрав понад 65 тисяч гривень. За ці гроші куплять засоби радіоелектронної боротьби для підрозділу, в якому служать його друг з трьома братами.

Марафон буковинця триватиме ще кілька днів. Тож до збору можуть доєднатися усі охочі.