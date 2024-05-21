Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко

Народний депутат від парламентської фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликав свій законопроект, яким пропонував запровадити так званий «податок для бездітних» –демографічний збір для всіх громадян віком від 21 до 58 років.

Як пояснив сам ініціатор законопроекту №11264, його мета поліпшити демографічну ситуацію в Україні.

«Наразі Україна переживає демографічну кризу, яка загострилась у звʼязку із збройною агресією російської федерації проти України. За оцінками різних експертів коефіцієнт народжуваності зараз знизився до 0.7-0.9, а відтворення нації починається від 2.2. Низька народжуваність є великою загрозою для держави, її економіки, пенсійної системи, розвитку, інвестиційної привабливості, безпеки та інших факторів процвітання», – написав він у Facebook ввечері 20 травня.

Автор документа, який, до слова є членом парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пропонував встановити демографічний збір для всіх громадян віком від 21 до 58 років. Виняток мали становити люди, які мають трьох або більше дітей, або ж які мають безпліддя, чи інвалідність І групи.

Цей демографічний збір мав складати:

1,5% від усіх доходів, отриманих у грошовій формі – для громадян, які не мають дітей;

1% – для тих, хто має одну дитину;

0,5% – для людей, які мають двох дітей.

У законопроекті законотворець також пропонував підвищити державну допомогу при народженні дитини та запровадити інші види допомоги: на утримання дитини до досягнення нею шестирічного віку та допомогу дитині на майбутнє.

Однак ініціатива нардепа переважно викликала критику. Його творця звинуватили у відірваності від реалій сьогодення, а також намаганні стягти з українців більше різноманітних податків. Згодом Гривко написав на сторінці у Facebook, що відкликав законопроект.

«Шановні громадяни та друзі. Законопроект 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроект визвав негатив. Хоча досвід такий був у світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю», – написав він.

Примітно, що сам 38-річний автор законопроекту згідно з офіційними даними не має ні дружини та дітей.

Це вже не перша скандальна ініціатива депутата. Зокрема, у вересні 2023 року Гривко зареєстрував законопроект, який мав дозволити ув'язненим зменшувати термін перебування у в'язниці за вироблення електроенергії на велосипедних установках. Тоді депутат заявив, що засуджені зможуть виконувати норми, визначені Мін’юстом. Після цього вони отримували можливість за рік зменшити на 30 днів термін ув'язнення.

Зауважимо, що податок для бездітних існував в СРСР. Він отримав у народі інтимну назву «податок на яйця». Запроваджений радянським диктатором Йосипом Сталіним у листопаді 1944 року, коли вже став зрозумілий масштаб людських утрат у Другій світовій війні. Він проіснував до кінця СРСР. Бездітні чоловіки від 20 до 50 років та бездітні одружені жінки від 20 до 45 років мали відраховувати державі 6% власної заробітної плати.